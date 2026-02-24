Katrin Lehmann: Sie führt die Mercedes-IT – und zieht andere Frauen bewusst nach oben

Katrin Lehmann hält den digitalen Betrieb von Mercedes-Benz am Laufen – und kämpft dafür, dass Frauen die mächtigen Positionen der IT-Welt nicht länger den Männern überlassen.
An der Arbeit von Katrin Lehmann kommt bei Mercedes kein Mitarbeiter vorbei. Ohne sie und ihr Team könnten Beschäftigte nicht einmal das Werksgelände betreten, denn Zugangssysteme und Ausweise sind IT-gestützt. Und selbst wenn dies gelänge, würden sie spätestens beim Hochfahren ihrer Laptops oder in der Autoproduktion auf die nächste Hürde stoßen.