Caro Daur (Mitte) und Katja Riemann (li.u.) werden in "She Said Yes" zu sehen sein.

Model und Content Creatorin Caro Daur wird in einer deutschen Netflix-RomCom zu sehen sein. Der Film mit dem Arbeitstitel "She Said Yes" spielt zwischen Istanbul und Hamburg.











Caro Daur (29) hat eine Rolle in einer deutschen Netflix-RomCom ergattert. Der Social-Media-Star mit rund 4,5 Millionen Instagram-Followern wird in der Culture-Clash-Komödie mit dem Arbeitstitel "She Said Yes" neben Schauspielerin Katja Riemann (60) zu sehen sein.