Katie Holmes wurde 46 Jahre: Tochter Suri Cruise gratuliert mit Rosen

Zum 46. Geburtstag erhielt Katie Holmes ein ganz besonderes Geschenk von ihrer Tochter Suri Cruise (18). Die "Dawson's Creek"-Darstellerin teilte in ihrer Instagram-Story einen Schnappschuss von einem prächtigen Strauß violetter Rosen, den ihre Tochter ihr zum Ehrentag überreicht hatte. "Ich bin so dankbar für all meine Segnungen, besonders für meine Tochter", schrieb Holmes dazu.

Enge Mutter-Tochter-Beziehung

Die innige Beziehung zwischen Holmes und ihrer Tochter ist kein Geheimnis. Seit ihrer Scheidung von Tom Cruise (62) im Jahr 2012 zog die Schauspielerin Suri alleine groß. In einem Interview mit der britischen "Elle" sagte Holmes 2019, sie habe das Gefühl, dass sie und Suri "zusammen aufgewachsen" seien.

Suri, die mittlerweile im ersten Jahr an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh studiert, wird regelmäßig mit ihrer berühmten Mutter in New York City gesehen. Holmes stand ihrer Tochter auch bei wichtigen Meilensteinen zur Seite - so bei ihrem Highschool-Abschluss an der LaGuardia High School im Juni und beim Umzug ins College-Wohnheim zwei Monate später.

Schutz vor Öffentlichkeit

Erst kürzlich verteidigte Holmes ihre Tochter vor medialer Aufmerksamkeit, als sie Gerüchte über einen angeblichen Treuhandfonds zurückwies. "In der heutigen Welt möchte ich kein Ziel auf dem Rücken meines Kindes haben. Es ist gefährlich", erklärte die Schauspielerin laut "Page Six". Die beiden unterstützen sich gegenseitig - so reiste Suri extra aus dem College an, um die Broadway-Premiere ihrer Mutter in "Our Town" im Oktober zu sehen.