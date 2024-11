Am 1. Dezember tritt Klaus Krämer sein Amt als Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart an. Der SWR überträgt den Festgottesdienst live.

Der künftige Rottenburger Bischof Klaus Krämer wird am Sonntag (1. Dezember) ins Amt eingeführt. Zuvor wird der 60-jährige Theologe im Rottenburger Dom zum Bischof geweiht. Das SWR-Fernsehen überträgt ab 14.30 Uhr live. Auf dem Rottenburger Marktplatz sowie in Festzelten vor dem Bischofshaus soll es Video-Leinwände geben, wie das Bistum mitteilte.

Krämer hatte am 21. November vor dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) den Treueid abgelegt und damit Treue zum Verfassungsstaat in Bund und Land versprochen.

Nachfolger von Gebhard Fürst

Das Rottenburger Domkapitel hatte Krämer gewählt, Papst Franziskus ernannte ihn Anfang Oktober zum neuen Bischof des Bistums Rottenburg-Stuttgart. Krämer folgt auf Bischof Gebhard Fürst, der seit 2000 als Rottenburger Bischof amtierte und im Dezember 2023 im Alter von 75 Jahren zurückgetreten war.

Es freue ihn besonders, dass „ein Landeskind“ neuer Rottenburger Bischof werde, sagte Kretschmann. Krämer stammt aus Stuttgart. In den 1990er Jahren war er enger Mitarbeiter des damaligen Rottenburger Bischofs Walter Kasper. Von 2008 bis 2019 war Krämer Präsident des Hilfswerks missio in Aachen sowie von 2010 bis 2019 Präsident des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“. 2020 kehrte Krämer in seine südwestdeutsche Heimat zurück, wurde Vize-Verwaltungschef der Diözese und Leiter der kirchlichen Bauabteilung. Seit dem Rücktritt von Bischof Fürst leitete Clemens Stroppel als Diözesanadministrator die Diözese übergangsweise. Stroppel hatte Krämer bereits zu seinem Vertreter bevollmächtigt.

Bistum Rottenburg-Stuttgart das drittgrößte in Deutschland

Krämer wird das drittgrößte deutsche Bistum mit rund 1,6 Millionen Katholiken leiten. Er ist der zwölfte Bischof der relativ jungen Diözese. Das Bistum Rottenburg-Stuttgart umfasst den württembergischen Landesteil Baden-Württembergs und zählt 1.020 Kirchengemeinden.

Im Anschluss an die feierliche Bischofsweihe findet ein Festzug vom Dom zum Park des Bischofshauses statt. Dort lädt der neue Bischof zu einem offenen Begegnungsfest ein, bei dem unter anderem Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und der württembergische evangelische Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl sprechen werden.