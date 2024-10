Katholische Kirche Stuttgart: Neuer Pfarrer für die französische Gemeinde

Jean Bonane Bakindika wird neuer Pfarrer in der französischsprachigen Gemeinde, die die Kirche St. Thomas Morus in Heumaden nutzt. Der 46-Jährige fühlt sich in verschiedenen Kulturen zuhause . Bald wird seine Investitur gefeiert.

Stuttgart ist das Dekanat mit den meisten muttersprachlichen Gemeinden, sagt Nicole Höfle, Sprecherin der katholischen Stadtdekanats. Fast 50 Prozent der Katholiken hätten einen Migrationshintergrund. Für die französischsprachige Gemeinde gibt es jetzt einen neuen Pfarrer: Jean Bonane Bakindika. „Er lebt schon lange in Deutschland und hat hier auch promoviert“, sagt Höfle.

Bakindika spricht sieben Sprachen

Bakindika stammt aus dem Kongo. „Er spricht sieben Sprachen und ist super geeignet“, sagt die Sprecherin. Die französischsprachige Gemeinde namens Paroisse Catholique francophone Sainte Therèse mit ihren rund 1600 Mitgliedern, die aus Stuttgart und der Region kommen, gehört zur Gesamtkirchengemeinde Johannes XXIII., zu der auch die Gemeinde Thomas Morus gehört. Die französische Gemeinde nutzt die Kirche St. Thomas Morus für Gottesdienste und die Gemeinderäume. Bakindika, der die vergangenen 16 Jahre in einer italienischen Gemeinde in Leonberg tätig war, wird auch in den vier italienischen Gemeinden in Stuttgart mitwirken: in San Giorgio in Stuttgart-Mitte und Buon Pastore in Stammheim sowie Christo Re in Vaihingen und San Martino in Bad Cannstatt.

„Ich fühle mich in verschiedenen Kulturen zuhause“

Der 46-Jährige hat seine eigene Sicht auf die Kirche in Deutschland und der Welt. „Ich bin ein Grenzgänger, fühle mich in verschiedenen Kulturen zuhause. Ich kann zwischen den Welten vermitteln, das ist ein unschätzbarer Wert.“ Auch zum Kongo hat er noch Beziehungen: Einmal im Jahr ist er für mindestens vier Wochen dort, unterrichtet dann an der Université Catholique du Graben und kümmert sich vor Ort um die Hilfsprojekte, die mit dem von ihm gegründeten gemeinnützigen Verein Amani Project (Friedensprojekt) finanziert werden.

Pfarrbüro in der Sattlerstraße

Das Pfarrbüro der französischsprachigen Gemeinde befindet sich in der Sattlerstraße 4, Telefon 0711/22932937. Es ist in der Regel donnerstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. In St. Thomas Morus in Heumaden wird Bakindika am Sonntag, 20. Oktober, um 14 Uhr in einem Gottesdienst ins Amt eingeführt.