Katholische Kirche: Papst mahnt Kardinäle zu Null-Defizit

1 Papst Franziskus fordert von Kardinälen Sparsamkeit. Foto: Andrew Medichini/AP

Mit einem offenen Brief an die anderen Kirchenoberen fordert Franziskus mehr Anstrengungen, um den Haushalt ausgeglichen zu halten. Dabei soll es die Weltkirche halten wie gute Familien.











Rom - Papst Franziskus hat seine mehr als 230 Kardinäle zu einem sparsameren Umgang mit den Finanzen aufgefordert. In einem Brief an das gesamte Kardinalskollegium mahnte der 87 Jahre alte Pontifex, das vereinbarte Ziel eines ausgeglichenen Haushalts für die katholische Kirche mit ihren weltweit etwa 1,4 Milliarden Gläubigen auch einzuhalten. Darin heißt es: "Von allen sind jetzt weitere Anstrengungen gefordert, damit ein „Null-Defizit“ nicht nur ein theoretisches, sondern ein tatsächlich erreichbares Ziel ist."