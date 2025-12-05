Angesichts der „schwierigsten Finanzsituation seit Jahren“ sieht sich die katholische Kirche in Stuttgart gezwungen, vieles auf den Prüfstand zu stellen – dazu zählen auch Immobilien.
Der Kirchen-Haushalt 2026 steht. Er ist formal ausgeglichen, hat ein Volumen von 78,9 Millionen Euro und weist im Ergebnishaushalt sogar einen Überschuss von 3,28 Millionen Euro aus. Das ist aber schon alles an guten Nachrichten, die das katholische Stadtdekanat nach einer Sitzung des Stadtdekanatsrats verbreitete. Christian Hermes, der Stadtdekan, sprach in seiner Haushaltsrede von der „schwierigsten Finanzsituation seit vielen Jahren. Entkirchlichung, Mitgliederrückgang, die verschlechterte Wirtschaftslage, die Krise der öffentlichen Haushalte, die Demografie und die Kostenentwicklung stellen die Kirche in der Stadt vor große Herausforderungen.“