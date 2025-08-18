Bizeps, Tattoo und Soutane: Moderne Gesichter der Kirche

Influencer statt Kirchenbänke: Die katholische Kirche geht online – mit Bodybuilder-Priestern, modischer Kleidung und Selfies. Vermittelt das die christliche Botschaft besser?
In Rom ist der Anblick von Priestern, Nonnen und Pilgern alltäglich. Doch immer öfter sieht man sie nicht nur mit Rosenkranz, sondern mit Smartphone in der Hand – beim Selfie oder Livestream vor dem Petersdom. Online erlebt die katholische Kirche eine überraschende Wiederentdeckung: Unter Hashtags wie #catholic oder #jesus sammeln sich Millionen Klicks. Eine digitale Renaissance, getragen von einer neuen Generation katholischer Influencer.