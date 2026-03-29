Katholische Kirche: Erstes Ostern mit Leo XIV. - Papst feiert Palmsonntag-Messe

Der Palmsonntag bildet den Auftakt der vorösterlichen Woche. Für Leo XIV. ist es das erste Osterfest als Papst. Ein straffer Terminplan wartet auf ihn - mit Kreuzweg und «Urbi et Orbi»-Segen.
Rom - Für Papst Leo XIV. hat seine erste vorösterliche Woche als Pontifex begonnen. Vor Zehntausenden Menschen feierte das Oberhaupt von weltweit etwa 1,4 Milliarden Katholiken die traditionelle Messe zum Palmsonntag auf dem Petersplatz - der Gottesdienst bildet den Auftakt der Karwoche. In dieser Woche gedenken Christen des Leidens und Sterbens von Jesus Christus. Am Ostersonntag wird dann schließlich an seine Auferstehung erinnert.