Katholische Kirche: Erste Heilige Pforte in Rom geschlossen - Heiliges Jahr geht zu Ende

Das Heilige Jahr 2025 geht zu Ende. Als äußeres Zeichen werden nach und nach die Heiligen Pforten der vier Papstbasiliken geschlossen. Den Anfang machte Santa Maria Maggiore.
In Rom ist die Heilige Pforte in Santa Maria Maggiore, äußeres Zeichen des Heiligen Jahres der katholischen Kirche, geschlossen worden. Zu Beginn der Feier betete Kardinal Rolandas Makrickas, Erzpriester der größten Marienkirche Roms, vor dem linken Portal und zog es dann schweigend zu. Durch die Heilige Pforte der Basilika im römischen Zentrum kamen im zurückliegenden Jahr mehr als 20 Millionen Pilger - viele von ihnen auch, um das Grab des am Ostermontag gestorbenen Papstes Franziskus zu sehen.