Katholische Kirche: Erste Heilige Pforte in Rom geschlossen - Heiliges Jahr geht zu Ende

Das Heilige Jahr 2025 geht zu Ende. Als äußeres Zeichen werden nach und nach die Heiligen Pforten der vier Papstbasiliken geschlossen. Den Anfang machte Santa Maria Maggiore.

In Rom ist die Heilige Pforte in Santa Maria Maggiore, äußeres Zeichen des Heiligen Jahres der katholischen Kirche, geschlossen worden. Zu Beginn der Feier betete Kardinal Rolandas Makrickas, Erzpriester der größten Marienkirche Roms, vor dem linken Portal und zog es dann schweigend zu. Durch die Heilige Pforte der Basilika im römischen Zentrum kamen im zurückliegenden Jahr mehr als 20 Millionen Pilger - viele von ihnen auch, um das Grab des am Ostermontag gestorbenen Papstes Franziskus zu sehen.

Die sogenannten Heiligen Pforten, die großen Portale an den vier römischen Papstbasiliken, sind in normalen Jahren dauerhaft verschlossen. Geöffnet werden sie nur in Heiligen Jahren, also in der Regel alle 25 Jahre. Die Durchquerung einer Heiligen Pforte ist nach katholischer Lehre, in Verbindung mit einer Beichte und anderen Auflagen, Vorbedingung für einen Nachlass der zeitlichen Sündenstrafen.

Lateran und Sankt Paul vor den Mauern

Die nächste Schließung einer Heiligen Pforte ist für Samstag (27. Dezember) an der Bischofskirche des Papstes, der Lateranbasilika, vorgesehen. Den Gottesdienst leitet der Kardinalvikar des Papstes für das Bistum Rom, Baldassare Reina.

Am Sonntag, 28. Dezember, schließt dann Kardinal James Harvey als zuständiger Erzpriester die Heilige Pforte von Sankt Paul vor den Mauern im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes. Die zweitgrößte Kirche Roms steht an der Stelle, wo laut Überlieferung der Apostel Paulus begraben wurde.

Am 6. Januar endet das Heilige Jahr

Die bekannteste und meist besuchte Heilige Pforte, die am Petersdom, bleibt dann noch mehr als eine Woche tagsüber für Pilger geöffnet. Am Ende werden nach Schätzungen der Veranstalter im Laufe von 54 Wochen deutlich mehr als die vorausgesagten 32 Millionen Menschen hindurchgegangen sein; diese Zahl war laut Vatikan bereits Mitte Dezember erreicht worden. Papst Franziskus (2013-2025) hatte die Heilige Pforte am Petersdom am 24. Dezember 2024 feierlich geöffnet.

Sein Nachfolger Leo XIV. leitet am Dienstag, 6. Januar, persönlich die Zeremonie mit der feierlichen Schließung der beiden Bronzeflügel. Sie beginnt um 9.30 Uhr im Rahmen eines großen Papstgottesdienstes aus Anlass des kirchlichen Hochfestes Erscheinung des Herrn, das in Deutschland auch als Dreikönigstag bezeichnet wird. Mit diesem symbolischen Akt endet das Heilige Jahr 2025.