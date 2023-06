Was blüht dem Störer beim Scholz-Auftritt?

Katholikentag in Stuttgart

1 Ein Klimaaktivist wird nach der Störaktion bei Bundeskanzler Scholz abgeführt. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Beim Katholikentag kommt es während des Auftritts des Bundeskanzlers in der Liederhalle zu einem Zwischenfall. Der Störer ist der Polizei kein Unbekannter.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Man hat da schon vieles erlebt – Tortenwürfe, Ohrfeigen oder Messerattacken. Auch beim Katholikentag in Stuttgart ist es am Freitag für Bundeskanzler Olaf Scholz kurz brenzlig geworden. Ein Klimaaktivist hat in der Liederhalle die Bühne zu stürmen versucht. Welche Folgen hat der Zwischenfall?