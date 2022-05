1 Auf dem Schlossplatz steht eine der sechs Bühnen des Abends der Begegnung. Foto: Stuttgart-Marketing GmbH

Wenn Frank-Walter Steinmeier, Olaf Scholz, Luisa Neubauer und Eckhart von Hirschhausen gleichzeitig in die Stadt kommen, muss etwas Besonderes in Stuttgart los sein: Beim 102. Deutschen Katholikentag vom 25. bis 29. Mai sind in der Landeshauptstadt mehr als 1500 Veranstaltungen geplant.















Stuttgart - Unter dem Leitwort „leben teilen“ wird sich die Stuttgarter Innenstadt über Christi Himmelfahrt für fünf Tage in einen spannenden Kessel verwandeln: Das Programm wird bunt und unterhaltsam, aber auch kritisch und politisch. Denn der Katholikentag befasst sich mit dem Ukraine-Krieg und soll ein Zeichen für den Frieden aussenden.

„Katholikentage sind wichtige Orte der Begegnung, des Austauschs und der Auseinandersetzung mit relevanten Fragen unserer Zeit“ sagt Dr. Gebhard Fürst, der Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, und ergänzt: „Nach den begegnungsarmen zwei Jahren der Corona-Pandemie wird der Katholikentag in Stuttgart das erste große Event sein, an dem Menschen aus ganz Deutschland zusammenkommen. Geschwisterlichkeit und soziales Miteinander werden den Katholikentag in der Landeshauptstadt Stuttgart prägen.“

Musik, Tanz, Theater und Poesie: Programm auf sechs Bühnen

Mit dem Abend der Begegnung stellt sich die Diözese Rottenburg-Stuttgart im Oberen Schlossgarten als Gastgeberin des Katholikentags vor. Das große Straßenfest startet im Anschluss an die Eröffnung am Mittwoch, dem 25. Mai, ab 19 Uhr auf sechs Bühnen in der Stuttgarter Innenstadt. Das Programm reicht von Musik über Poesie bis hin zu regionalen Spezialitäten. „Wir freuen uns darauf, mit dem Abend der Begegnung eine Visitenkarte unserer Diözese abgeben zu können“ sagt Prälat Dr. Klaus Krämer, in der Diözese verantwortlich für den Katholikentag.

Große Gottesdienste mit dem größten Martinsmantel der Welt

Am Morgen von Christi Himmelfahrt sind alle Teilnehmenden und Gäste des Katholikentags 2022 zur Eucharistiefeier auf dem Schlossplatz oder zu einem Familiengottesdienst im Oberen Schlossgarten eingeladen. Zu den zentralen Veranstaltungen gehören traditionell auch ein großer ökumenischer Gottesdienst am Freitag und ein fröhliches Fest am Samstagabend auf den Plätzen der Innenstadt. Am Sonntag setzt ein Festgottesdienst vor dem Neuen Schloss den feierlichen Schlusspunkt dieses Katholikentags.

Mit einem in seinen Ausmaßen von 240 Quadratmetern weltweit bislang einzigartigen Martinsmantel wird sowohl beim Eröffnungs- als auch beim Abschlussgottesdienst ein ganz besonderes Highlight präsentiert.

Katholikentag 2022: Veranstaltungen in ganz Stuttgart

Konzerte, Kino, Tanz, Kunst und Literatur, Ausstellungen, Kabarett und Theater – allein mehr als 200 kulturelle Veranstaltungen hat der Katholikentag zu bieten. Viele Kultureinrichtungen sind mit dabei – etwa das Linden-Museum, die Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, das Haus der Musik, die Staatsgalerie oder das Alte Schauspielhaus. Einige Orte sind beim Katholikentag fest mit einer Sparte verknüpft: So werden sich etwa im Renitenztheater und im Gustav-Siegle-Haus Kabarettfreunde tummeln. Wer an Autorenlesungen interessiert ist, merke sich am besten den Wanner-Saal im Linden-Museum mit Lesungen von Anna-Katharina Hahn, Nora Bossong und Josef Haslinger.

Ausstellungen ermöglichen ganz eigene Einblicke, beispielsweise die Ausstellung "Vulnerable - Verletzlich" in St. Maria, in der die prämierten Arbeiten des gleichnamigen Kunstwettbewerbs der Diözese Rottenburg-Stuttgart präsentiert werden.

Viel Livemusik in Stuttgart

Das umfangreichste Segment des Kulturprogramms auf dem Katholikentag stellt die Musik dar - und diese wird an ganz verschiedenen Stellen in der Stadt erklingen. Hörgenuss bieten Gospelkonzerte, Pop und Rock, Neues Geistliches Lied, Orgelmusik und zeitgenössische Orchesterwerke. Zudem dürfen sich Cineasten auf ein umfangreiches Filmprogramm freuen.

Das ausführliche Programm des Katholikentags vom 25. bis 29. Mai, Infos zu Eintrittskarten, Übernachtungsmöglichkeiten und vieles mehr gibt auf der offiziellen Webseite des Katholikentags.