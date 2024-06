Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt: Ein Baby soll unterwegs sein

Süße News aus Hollywood: Katherine Schwarzenegger (34) und Chris Pratt (45) sollen sich auf das dritte gemeinsame Kind freuen. Das meldet das US-Magazin "People" exklusiv unter Berufung auf eine nicht namentlich genannte Quelle. Die US-Autorin und der US-Schauspieler haben sich noch nicht dazu geäußert. Allerdings teilten beide zuletzt auf ihren Instagram-Accounts liebevolle Familienposts.

Katherine Schwarzenegger: "Dinge, die mich glücklich machen"

Am Freitag teilte Schwarzenegger Bilder von einem Familienausflug. "Dinge, die mich glücklich machen:

Ein nebeliger Morgen, gefolgt von einem Besuch auf einer Farm", betitelte sie den Beitrag. Schwarzenegger ist nur auf dem ersten Foto zu sehen, auf dem sie ein schwarzes Sweatshirt trägt und mit dem Rücken zur Kamera steht. Sie hält ihre jüngere Tochter auf einem Pony fest, die ältere Tochter steht neben ihr.

Weitere Bilder zeigen auch Papa Brad, etwa wie er die Kinder auf den Schultern trägt. Eines der Familienfotos teilte er in seinen Stories und kommentierte: "Nicht ist besser als Zeit mit der Familie!"

Seit 2019 verheiratet

Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt sind seit 2019 verheiratet. Im August 2020 kam Tochter Lyla (3) zur Welt, im Mai 2022 ihre Schwester Eloise (2). Aus seiner ersten Ehe (2009-2018) mit Schauspielerin Anna Faris (47) brachte Pratt den im August 2012 geborenen Sohn Jack mit in die Ehe.

Schwarzenegger ist das älteste Kind des Schauspielers und Politikers Arnold Schwarzenegger (76) und seiner Ex-Ehefrau (1986-2021) Maria Shriver (68).

Pratt war zuletzt 2023 als Peter Jason Quill/Star-Lord in dem Science-Fiction-Actionfilm "Guardians of the Galaxy Vol. 3" zu sehen und in der Originalversion von "Garfield - Eine extra Portion Abenteuer" (2024) in der Titelrolle zu hören.