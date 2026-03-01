Katherine Schwarzenegger ist dankbar: So hält Chris Pratt seine Familie stets bei Laune

Ob Grippewelle oder andere schwierige Zeiten, Chris Pratt sorgt im Familienleben offenbar stets für gute Laune. Für seinen Humor ist Ehefrau Katherine Schwarzenegger besonders dankbar, wie sie nun verriet.

Auch wenn die Zeiten mal herausfordernd werden, gibt es im Hause Schwarzenegger-Pratt stets etwas zu lachen. Das verriet Katherine Schwarzenegger (36) in einem Interview mit dem "People"-Magazin. Das sei Ehemann Chris Pratt (46) zu verdanken. Der Humor des Schauspielers hat die Familie schon durch weniger lustige Zeiten gebracht.

"Aus verschiedenen Gründen bin ich dankbar, dass ich Chris geheiratet habe", sagte Schwarzenegger dem Magazin. Einer davon sei aber definitiv, "jemanden zu haben, der in schwierigen Zeiten Humor mitbringt".

Auch wenn es gerade nicht lustig ist, sei es wirklich wichtig, jemanden zu haben, "der dich in schwierigen Zeiten zum Lachen bringt", so die 36-Jährige weiter. "Das tut er auf jeden Fall, dafür bin ich ihm wirklich dankbar."

Chris Pratt macht sogar krank noch Witze

Er sei einfach immer "sehr humorvoll". Selbst als die gesamte Familie von einer Grippe heimgesucht wurde, sorgte Pratt den Worten seiner Frau nach für gute Stimmung. "Sogar wenn er krank ist, macht er Witze, die eine schwierige Situation oder eine harte Woche etwas auflockern", so Schwarzenegger.

Ihre Beziehung funktioniere aber auch deswegen so gut, weil das Paar in vielen Lebensbereichen ein eingespieltes Team sei. Dies gelte insbesondere für ihre Elternschaft, "die ihre Höhen und Tiefen hat".

Die Tochter von Arnold Schwarzenegger (78) und der Schauspieler gaben sich 2019 das Jawort. Ein Jahr später kam ihre erste Tochter, Lyla Maria, zur Welt. 2022 folgte ihre zweite Tochter, Eloise Christina. Söhnchen Ford Fitzgerald erblickte 2024 das Licht der Welt. Aus seiner Beziehung mit Ex-Frau Anna Faris (49) hat Pratt noch Sohn Jack (13).