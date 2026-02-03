Katherina Reiche: Die Frau der mageren Zahlen

Katherina Reiche sollte als Wirtschaftsministerin den Aufschwung organisieren – und für die CDU ein Gegenmodell zum grünen Vorgänger Habeck darstellen. Doch beides klappt nicht recht.
Dies waren gute Tage für die Bundeswirtschaftsministerin. Zu Beginn der Woche war Katherina Reiche in Saudi-Arabien unterwegs – mit einer großen Wirtschaftsdelegation im Schlepptau und einem klaren Ziel vor Augen. Deutschland hat allergrößtes Interesse an guten Beziehungen zu den Saudis, die neben viel Öl und Wasserstoff auch viel Geld im Angebot haben, um deutsche Maschinen zu kaufen.