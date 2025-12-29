Katharina Xenia: YouTuberin spielt Gastrolle bei Alles was zählt

Bei YouTube probiert Katharina Xenia einen Tag lang Berufe und Hobbys aus. Nun kommen 24 Stunden als Seriendarstellerin dazu. In "Alles was zählt" hat die Influencerin im Januar 2026 einen Gastauftritt. Das war für sie die größte Herausforderung.
In ihrer Reihe "Beyond Limits" bei YouTube probiert Katharina Xenia 24 Stunden lang Berufe oder Tätigkeiten aus, in denen sie keine Erfahrung hat. So arbeitete die Influencerin schon einen Tag lang als Bauarbeiterin oder Kanalreinigerin, versuchte sich als Schachspielerin und Zauberkünstlerin. Nun kamen 24 Stunden als Schauspielerin hinzu. Katharina Xenia versuchte sich als Gastdarstellerin bei "Alles was zählt". Das gab RTL in einer Pressemitteilung bekannt.