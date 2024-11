Katharina Thalbach erneut dabei: Miss Merkel: RTL dreht neue Folge der Krimireihe auf hoher See

Die beliebte RTL-Krimireihe "Miss Merkel" bekommt Zuwachs: Im Januar 2025 starten die Dreharbeiten zum dritten Film der erfolgreichen Serie mit Katharina Thalbach (70) in der Hauptrolle. Unter dem Titel "Mord auf hoher See" wird die Geschichte der ermittelnden Ex-Kanzlerin diesmal auf das Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 5" von TUI Cruises verlegt.

Der 90-minütige Fernsehfilm, der auf der gleichnamigen Romanvorlage von David Safier (57) basiert, spielt während einer Atlantik-Kreuzfahrt. Was als entspannter Urlaub für Merkel, ihren Mann und Bodyguard Mike geplant war, entwickelt sich schnell zu einem spannenden Kriminalfall: Ein bekannter Thriller-Autor kommt unter mysteriösen Umständen ums Leben.

Internationale Erfolge der Reihe

Die von der Letterbox Filmproduktion produzierte Reihe, die 2023 mit "Mord im Schloss" startete, hat sich zu einem echten Exportschlager entwickelt. Die ersten beiden Filme liefen bereits beim US-amerikanischen Streaming-Dienst Mhz Choice und auch im italienischen Fernsehen auf Rai2.

Regie beim neuen Film führt Torsten Wacker (62), der bereits den zweiten Teil "Mord auf dem Friedhof" inszenierte. Das Drehbuch stammt dieses Mal aus den Federn von Marc Werner und Ben Safier. Die Dreharbeiten finden von Anfang Januar bis Anfang Februar auf der "Mein Schiff 5" statt, während diese die Kanarischen Inseln und Madeira ansteuert.

Hauptbesetzung bleibt erhalten

Wie in den vorherigen Filmen wird Katharina Thalbach wieder in die Rolle der ehemaligen Bundeskanzlerin schlüpfen. An ihrer Seite sind erneut Thorsten Merten (60) als Ehemann Joachim Sauer und Tim Kalkhof (36) als Bodyguard Mike zu sehen. Die Ausstrahlung bei RTL und auf RTL+ ist für das kommende Jahr geplant.

Die "Miss Merkel"-Reihe erzählt vom fiktiven Leben der Ex-Kanzlerin in der Uckermark, wo sie zusammen mit ihrem Mann und ihrem Bodyguard zur Hobbydetektivin wird - sehr zum Leidwesen der beiden Männer. In den bisherigen Folgen entwickelte sich die von Katharina Thalbach verkörperte Figur zu einer charmant-schlauen Ermittlerin, die mit ihrer besonderen Art auch die schwierigsten Fälle löst.