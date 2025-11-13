Kate Winslet: Hollywoodstar kommt zum Weihnachtskonzert von Prinzessin Kate

Prinzessin Kate lädt zum fünften Mal zu ihrem traditionellen Weihnachtskonzert. In der Westminster Abbey erwartet die Gäste diesmal eine besondere Überraschung: Eine Oscarpreisträgerin wird dabei sein. Das Motto der Veranstaltung: "Liebe in all ihren Formen".
Die Tradition geht weiter - und diesmal mit Hollywood-Glamour. Prinzessin Kate (43) richtet am 5. Dezember zum fünften Mal ihr Weihnachtskonzert "Together at Christmas" aus. Der Kensington-Palast verkündete die Neuigkeiten am 13. November um Mitternacht Ortszeit, wie das US-Magazin "People" berichtet. Schauplatz ist erneut die ehrwürdige Westminster Abbey in London, wo die Prinzessin von Wales 2011 Prinz William (43) das Jawort gab.