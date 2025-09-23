Kate und William treffen Familie von Opfer des Southport-Schlächters

Ein emotionaler Tag für Prinzessin Kate und Prinz William: Die beiden Royals haben die Schule eines Mädchens besucht, das vergangenes Jahr bei einem Messerangriff getötet wurde. Teil des Besuchs war auch ein privates Treffen mit den Eltern der Getöteten.
Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) haben am Dienstagmorgen die ehemalige Schule eines siebenjährigen Mädchens, das vergangenes Jahr bei einem Messerangriff getötet wurde, in Southport besucht. Die beiden Royals trafen sich laut der "Daily Mail" zudem im privaten Rahmen mit den Eltern und der jüngeren Schwester des Mädchens.