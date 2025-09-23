Kate und William treffen Familie von Opfer des Southport-Schlächters

Ein emotionaler Tag für Prinzessin Kate und Prinz William: Die beiden Royals haben die Schule eines Mädchens besucht, das vergangenes Jahr bei einem Messerangriff getötet wurde. Teil des Besuchs war auch ein privates Treffen mit den Eltern der Getöteten.

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) haben am Dienstagmorgen die ehemalige Schule eines siebenjährigen Mädchens, das vergangenes Jahr bei einem Messerangriff getötet wurde, in Southport besucht. Die beiden Royals trafen sich laut der "Daily Mail" zudem im privaten Rahmen mit den Eltern und der jüngeren Schwester des Mädchens.

Die siebenjährige Elsie Dot Stancombe wurde im Sommer 2024 getötet, als ein Mann eine Taylor-Swift-Tanzstunde angriff. Dabei kamen neben Elsie auch eine Sechs- und eine Neunjährige ums Leben. Acht weitere Kinder wurden verletzt.

Während ihres Besuchs sprachen William und Kate auch mit Lehrkräften über die Auswirkungen des Angriffs auf die Schule und die Maßnahmen, die ergriffen wurden, um Schüler, Lehrkräfte und die Gemeinschaft zu unterstützen. Es ist der zweite Besuch des zukünftigen Königspaars in der Gemeinde. Nach ihrem ersten Besuch im Oktober 2024 erklärten die beiden: "Wir stehen weiterhin an der Seite aller in Southport. Der heutige Besuch war eine kraftvolle Erinnerung daran, wie wichtig es ist, einander in Zeiten unvorstellbarer Tragik zu unterstützen."

Kate und William haben "tiefes Mitgefühl"

Auch diesmal wollten William und Kate durch ihren Besuch die Verbundenheit mit der Gemeinde zeigen. Ein Sprecher erklärte, dass das Paar "tiefes Mitgefühl für die Familien und die Southporter Gemeinschaft empfindet" und deshalb zurückgekehrt sei.

Neben den privaten Treffen mit den trauernden Familien hatten William und Kate auch die Gelegenheit, mit der Tanzlehrerin zu sprechen, die während des Angriffs ihr Leben riskierte, um die Kinder zu schützen, und dabei schwer verletzt wurde. Außerdem trafen sie Einsatzkräfte und psychologische Betreuer, die seit dem Angriff Unterstützung leisten und teils selbst mit den traumatischen Folgen des Vorfalls zu kämpfen haben.

Prinz William und Prinzessin Kate spendeten heimlich

Laut "Daily Mail" hatten Prinz William und Prinzessin Kate still und leise eine Spende an die Churchtown Primary School, die Schule der anderen zwei Mädchen, geleistet. Die Mittel sollen für einen neuen Spielplatz verwendet werden, der den getöteten Mädchen gewidmet wird.

Der Messerangreifer wurde im Januar 2025 zu einer lebenslangen Haftstrafe mit einer Mindestdauer von 52 Jahren verurteilt. Bei dem Prozess wurden 13 Einzelstrafen verhängt, darunter für die Morde an den drei Mädchen sowie für acht versuchte Morde an weiteren Kindern. Inzwischen ist bekannt, dass der aus Ruanda stammende Täter Axel Rudakubana einen islamistisch motivierten Terrorhintergrund hat. Nach dem Attentat auf kleine Kinder war es wochenlang zu schweren Unruhen in mehreren Städten Großbritanniens gekommen.