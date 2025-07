Kate, William, George, Charlotte: Royaler Familienauftritt bei Wimbledon

1 Prinzessin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz William in Wimbledon. Foto: ddp/EMPICS/Andrew Matthews

Prinzessin Kate hat das Herren-Finale in Wimbledon gemeinsam mit Prinz William und den beiden älteren Kindern besucht. Die ganze Familie erschien farblich aufeinander abgestimmt in Blau.











Nach ihrem Besuch des Damen-Finals am Vortag ist Prinzessin Kate am 13. Juli zum Abschluss der Wimbledon Championships zurückgekehrt - diesmal in Begleitung ihrer Familie. Gemeinsam mit Prinz William (43) und den beiden älteren Kindern, Prinz George und Prinzessin Charlotte, verfolgte die 43-Jährige das Herren-Finale zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner.