Die Beliebtheit von Prinz Andrew ist auf einem neuen Tiefpunkt angelangt. Mehr als die Hälfte der Briten fordert laut einer Umfrage, dass das Parlament ihm auch offiziell Titel entziehen soll. 82 Prozent haben eine negative Meinung über den Royal - Tendenz steigend. Prinzessin Kate legt hingegen zu.
Die Zahlen sind vernichtend: Prinz Andrew (65) hat in der britischen Öffentlichkeit praktisch jeden Kredit verspielt. Eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos zeichnet laut "Daily Mail" ein eindeutiges Bild: Mehr als 82 Prozent der Befragten haben eine negative Meinung über den jüngeren Bruder von König Charles III. (76). Zum Vergleich: Kurz bevor Andrew seine royalen Titel aufgab, lag dieser Wert immerhin noch bei 74 Prozent. Die Verbindungen zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) haben den Prinzen endgültig ins gesellschaftliche Abseits befördert.