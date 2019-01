Kate Moss wird 45 Das perfekte Anti-Model

Von the/dpa 16. Januar 2019 - 10:21 Uhr

Sie war nie ein braves, angepasstes Model wie Claudia Schiffer. Dennoch halten viele Kate Moss für die schönste Frau der Welt. Jetzt wird das „Enfant terrible“ der Modeszene 45 Jahre alt.





26 Bilder ansehen

Stuttgart - Sie ist das vielleicht hübscheste Gesicht der Modebranche und ist seit über einem Vierteljahrhundert im Geschäft: Kate Moss, britisches Supermodel, Stilikone und Mode-Rebellin, wird am 16. Januar 45 Jahre alt. Ihren Ruf als „Enfant terrible“ der Modebranche wird sie vermutlich nie mehr los.

Mehr zum Thema

Kate Moss entstammt der Parade-Generation von Supermodels der 1990er Jahre. Um die Plätze auf dem Laufsteg und auf den Titelseiten der Magazine stritt sie mit Persönlichkeiten wie Cindy Crawford, Claudia Schiffer oder Eva Herzigova.

Anders als andere Supermodels

Doch die Britin war nicht die brave, angepasste Schönheit. Kate Moss kreierte zusammen mit der Modefirma Calvin Klein den „Heroin-Chic“: schwarz geschminkte Augenränder, androgynes Äußeres und knochigen Körperbau an der Grenze zur Magersucht. 2008 schuf Marc Quinn eine Statue von Moss aus 50 Kilogramm Gold. Sie sei „das Schönheitsideal des Augenblicks“ sagte der Bildhauer.

Moss schaffte den Durchbruch auf dem Laufsteg sozusagen als Anti-Model. Mit 1,70 Körpergröße war sie ein wenig zu klein, nicht ganz so makellos wie ihre Konkurrentinnen. Doch schon im Alter von 14 Jahren – ein Jahr nach der Trennung ihrer Eltern – überzeugte das einzigartige Gesicht auf dem Flughafen JFK in New York eine Agentin. Das junge Mädchen aus Croyden bei London begann sofort zu modeln. Anfang der 1990er Jahre zog sie sich für Calvin Klein bis auf die Unterwäsche aus. 1994, im Alter von 20 Jahren, soll sie schon 2,2 Millionen US-Dollar (heute 1,6 Millionen Euro) auf dem Konto gehabt haben, 2007 waren es laut Reichen-Liste der „Sunday Times“ bereits 45 Millionen Pfund (heute 54 Millionen Euro).

Skandale pflasterten ihren Weg

Der schnelle Erfolg hatte seinen Einfluss auf das Privatleben. Die Beziehung mit Schauspieler Johnny Depp ging 1998 nach vier Jahren in die Brüche. 2012, inzwischen längst mit ihrem Ehemann Jamie Hince verheiratet, bekannte sie in einem Interview der Zeitschrift „Vanity Fair“: „Ich habe jahrelang geweint.“

Ihre Beziehung zum drogenabhängigen Musiker Pete Doherty Anfang der 2000er war Gift für Moss’ Image. Das schwedische Modehaus H&M kündigte ihr den Vertrag, auch Burberry und andere Modefirmen verlängerten millionenschwere Verträge nicht.

Die Ehe mit Jamie Hince brachte 2011 mehr Stabilität in das Leben der Mutter einer Tochter. Lila Grace macht ihrer Mama inzwischen ernsthafte Konkurrenz: Die 16-Jährige modelt seit Kurzem selbst – genauso wie Kates deutlich jüngere Schwester, Lottie.