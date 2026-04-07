Zum 50. Jubiläum von "Drei Engel für Charlie": Mit Kate Jackson, Jaclyn Smith und Cheryl Ladd zeigten sich die Stars der Original-Serie gemeinsam auf dem roten Teppich. Derweil ist eine neue Filmversion in Planung.
Vor 50 Jahren, genauer gesagt am 21. März 1976, flimmerte in den USA erstmals "Drei Engel für Charlie" über den Bildschirm. Zu diesem Anlass kamen bei dem Fernseh-Festival PaleyFest in Los Angeles am Montag die Stars der Kultserie zusammen. Wie Bilder von der Veranstaltung zeigen, posierten Kate Jackson (77), Jaclyn Smith (80) und Cheryl Ladd (74) gemeinsam auf dem roten Teppich.