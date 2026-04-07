Zum 50. Jubiläum von "Drei Engel für Charlie": Mit Kate Jackson, Jaclyn Smith und Cheryl Ladd zeigten sich die Stars der Original-Serie gemeinsam auf dem roten Teppich. Derweil ist eine neue Filmversion in Planung.

Vor 50 Jahren, genauer gesagt am 21. März 1976, flimmerte in den USA erstmals "Drei Engel für Charlie" über den Bildschirm. Zu diesem Anlass kamen bei dem Fernseh-Festival PaleyFest in Los Angeles am Montag die Stars der Kultserie zusammen. Wie Bilder von der Veranstaltung zeigen, posierten Kate Jackson (77), Jaclyn Smith (80) und Cheryl Ladd (74) gemeinsam auf dem roten Teppich.

Jackson und Smith verkörperten 1976 zusammen mit Farrah Fawcett (1947-2009) erstmals die drei Privatdetektivinnen. Nachdem Fawcett nach einer Staffel ausgestiegen war, ersetzte sie Cheryl Ladd.

Ihre Reunion beim PaleyFest gaben Kate Jackson, Jaclyn Smith und Cheryl Ladd bereits im Januar dieses Jahres via "People" bekannt. Laut Kate Jackson überraschte die Serie damals alle "als Farrah, Jackie und ich sofort durchstarteten (was zum Teil Farrahs legendärem Poster zu verdanken war) und die Pilotfolge die gläserne Decke durchbrach".

"Junge Frauen auf der ganzen Welt inspiriert"

Über Nacht seien die Schauspielerinnen zu so etwas wie Rockstars geworden. "Als Cheryl in der zweiten Staffel zu uns stieß, brachte sie eine ganz eigene Note mit, und der Wahnsinn ging weiter", ergänzte Jackson.

"Drei Engel für Charlie" habe gezeigt, dass Frauen genauso fähig wie Männer sind. "Wir sind stolz darauf, dass wir die Fernsehzuschauer jede Woche eine Stunde lang unterhalten, ihnen die Möglichkeit gegeben haben, sich zurückzulehnen und ihre Sorgen zu vergessen, und gleichzeitig junge Frauen auf der ganzen Welt inspiriert und gestärkt haben", sagten die Schauspielerinnen zu "People".

"Drei Engel für Charlie" lief fünf Staffeln lang bis 1981. Kate Jackson verließ die Serie nach der dritten Season, damit ist Jaclyn Smith die einzige Engel-Darstellerin, die in jeder Folge zu sehen war. In der vierten Staffel übernahm Shelley Hack (78) den vakanten Posten von Jackson, nach nur einer Runde übernahm Tanya Roberts (71).

"Drei Engel für Charlie": Erfolgreich als Serie und Film seit 50 Jahren

2000 kam eine Filmversion von "Drei Engel für Charlie" mit Drew Barrymore, Cameron Diaz und Lucy Liu ins Kino. Der Erfolg der Actionkomödie sorgte für eine Fortsetzung drei Jahre später.

Nachdem 2011 eine Neuauflage der Serie nach nur einer Staffel eingestellt wurde, folgte 2019 ein Kino-Reboot mit Kristen Stewart, Naomi Scott und Ella Balinska.

Erst im Februar 2026 wurde bekannt, dass eine nächste Filmversion von "Drei Engel für Charlie" in Planung ist. Wie "The Hollywood Reporter" berichtete, ist Drew Barrymore mit ihrer Produktionsfirma beteiligt. Mit dem Drehbuch wurde Pete Chiarelli betreut, der unter anderem das Skript zu "Selbst ist die Braut" mit Sandra Bullock und Ryan Reynolds verfasste.