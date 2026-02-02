Katastrophenvorsorge in Winnenden: Wie man im Katastrophenfall einen Notrucksack packt – Schüler üben den Ernstfall

Stromausfall, Starkregen, Evakuierung: Am Georg-Büchner-Gymnasium in Winnenden lernen Schüler in einer neuen AG der Malteser, wie Katastrophenvorsorge praktisch funktioniert.
Es bleiben nur fünf Minuten bis zur Evakuierung. Fünf Minuten, um das Nötigste in einen Rucksack zu packen. Doch was kommt mit? Ein Mädchen greift schnell nach einer Powerbank. Dann holt sie Trinkwasser, eine Rettungsdecke, ein Erste-Hilfe-Set. Sie greift ein Kartenspiel, aber es fällt zu Boden. Nur noch eine Minute. Doch es passt nicht alles in den Rucksack. Hektisch zieht sie am Reißverschluss.