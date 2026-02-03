Katastrophenvorsorge in Winnenden: Was tun bei Stromausfall oder Starkregen? Schüler üben den Notfall

In einer neuen AG der Malteser lernen Schülerinnen und Schüler am Georg-Büchner-Gymnasium in Winnenden ganz praktisch, wie Katastrophenvorsorge funktioniert.
Es bleiben nur fünf Minuten bis zur Evakuierung. Fünf Minuten, um das Nötigste in einen Rucksack zu packen. Doch was kommt mit? Ein Mädchen greift schnell nach einer Powerbank. Dann holt sie Trinkwasser, eine Rettungsdecke, ein Erste-Hilfe-Set. Sie greift ein Kartenspiel, aber es fällt zu Boden. Nur noch eine Minute. Doch es passt nicht alles in den Rucksack. Hektisch zieht sie am Reißverschluss.