Katastrophenschutz: Krankenhäuser krisenfest machen

Digitalisierung ist ein Segen, vor allem in der Medizin. Digitalisierung kann auch in eine Katastrophe münden, wenn das Internet nicht mehr funktioniert. Als vor einigen Jahren die Uniklinik in Düsseldorf gehackt worden ist, sei man froh darüber gewesen, dass Patientenkurven noch auf Papier gezeichnet werden konnten, sagt Thorsten Hammer. Der Katastrophenschutzbeauftragte der Uniklinik Freiburg hat entscheidend an einem landesweiten Rahmenplan zur Krankenhausalarm- und Einsatzplanung mitgearbeitet, der am Dienstag im Ministerrat vorgestellt wurde.