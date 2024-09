2 Die Brände breiteten sich von den Außenbezirken bis in das Stadtgebiet aus. Foto: Carlos Noriega/AP/dpa

Das südamerikanische Land Ecuador leidet unter der schwersten Dürre seit über 60 Jahren. Ein Funke genügt, um gefährliche Brände zu entfachen. Jetzt fressen sich die Flammen bis in die Hauptstadt vor.











Quito - In der ecuadorianischen Hauptstadt Quito toben schwere Waldbrände. Rund 100 Familien wurden in Sicherheit gebracht, wie der Katastrophenschutz mitteilte. Die Brände waren in einem ländlichen Gebiet am Rande der Metropole ausgebrochen und breiteten sich dann bis in das Stadtgebiet aus.