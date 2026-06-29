Katastrophe in Venezuela: Fußball-Profi Lucas Trejo verliert Frau und Kinder bei Erdbeben

Drei Tage lang suchten Helfer in den Trümmern, nun herrscht traurige Gewissheit: Die Frau und die beiden Kinder von Fußball-Profi Lucas Trejo sind bei der Erdbeben-Katastrophe in Venezuela ums Leben gekommen.
Mehr als drei Tage lang suchten Helfer in den Trümmern, nun herrscht traurige Gewissheit: Die Ehefrau und die beiden Kinder des argentinischen Fußball-Profis Lucas Trejo (38) sind bei der Erdbeben-Katastrophe in Venezuela ums Leben gekommen. Yanina Maranella sowie der siebenjährige Aarón und die fünfjährige Ainhoa wurden laut übereinstimmenden Medienberichten tot geborgen.