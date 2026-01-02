Etwa 40 Menschen kamen bei der Brand-Katastrophe in Crans-Montana ums Leben. Die Zahl der Opfer könnte steigen: Von den mehr als 110 Verletzten haben viele schwerste Verbrennungen erlitten.
Crans-Montana - Nach dem verheerenden Feuer in einer Bar im Schweizer Nobel-Skiort Crans-Montana weisen zahlreiche der mehr als 110 Verletzten lebensbedrohliche Verbrennungen auf. In der Universitätsklinik Lausanne wurden allein etwa 13 erwachsene und 8 minderjährige Brandverletzte aufgenommen, "deren Körperoberfläche zu mehr als 60 Prozent verbrannt ist", wie der Chefarzt des Spitals Morges, Wassim Rafoul, dem Sender RTS sagte.