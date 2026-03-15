Katastrophe bei Tauchausflug: Zwei Schweizer nach Bootsunglück vor Seychellen vermisst

Im Indischen Ozean sinkt ein Ausflugsschiff: Zwei Schweizer bleiben verschwunden, ein Einheimischer wird vermisst. Die Küstenwache sucht weiter.
Victoria - Nach einem Bootsunglück vor den Seychellen werden zwei Menschen aus der Schweiz vermisst. Die Suche nach ihnen und einem weiteren Vermissten dauert nach dem Sinken des Ausflugsschiffs am Freitagmorgen auch am Sonntag weiter an, sagte eine Sprecherin der dortigen maritimen Aufsichtsbehörde NISCC der Deutschen Presse-Agentur. Demnach handele es sich bei den Schweizern um einen Mann und eine Frau. Auch ein männlicher Staatsbürger der Seychellen werde vermisst.