Katars Rolle: Der ewige Vermittler mag nicht aufgeben

Israel habe eine blutrünstige und extremistische Regierung, die kein Interesse an einem Ende des Gazakrieges und am Überleben der Geiseln habe, sondern von der Herrschaft über den ganzen Nahen Osten träume: Der Emir von Katar, Tamim bin Hamad al-Thani, klingt nicht wie jemand, der sich mit den Unterhändlern von Benjamin Netanjahu an einen Tisch setzen will. Seit dem israelischen Angriff auf die Hamas-Anführer in der katarischen Hauptstadt Doha wirft das Emirat der Netanjahu-Regierung „Staats-Terror“ vor. Und doch will Katar seine Rolle als Gaza-Vermittler nicht aufgeben.

Trump lobt Katar als wertvollen Partner Die Regierung des Emirs begründet ihren Einsatz damit, dass sie die Hamas-Geiseln und die zwei Millionen Menschen in Gaza nicht ihrem Schicksal überlassen will. Die USA dringen ebenfalls auf einen neuen Anlauf. Zusammen mit Ägypten arbeiten katarische Diplomaten deshalb weiter an einer Lösung. Katar hat die israelische Regierung zudem im Verdacht, einen Keil zwischen Katar und den Verbündeten USA treiben zu wollen. Israel ließ an die Medien durchsickern, Netanjahu habe Donald Trump rechtzeitig vor dem Angriff von Doha am 9. September informiert, doch der US-Präsident habe Doha nicht gewarnt. Katar dementierte die israelische Version als „verzweifelten Versuch, Misstrauen zwischen Katar und den USA zu säen“. Trump lobte Katar seit dem Angriff von Doha als wertvollen Partner und kritisierte Netanjahu. Ein neues Verteidigungsabkommen zwischen den USA und Katar steht wohl kurz vor dem Abschluss.

Der wichtigste Grund dafür, dass Katar trotz des israelischen Angriffs die Vermittlung nicht aufgeben will, ist das Selbstverständnis des kleinen Staates am Persischen Golf. Das durch seine Gasvorräte reich gewordene Emirat hat sich Ansehen erworben, indem es sich als Vermittler in internationalen Krisen in Szene setzte. Internationale Streitschlichtung ist für Katar ein Instrument der Machtpolitik und ein Instrument im regionalen Wettbewerb mit seinen Nachbarn Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Katar vermittelte auch zwischen den USA und den Taliban

Gute Beziehungen zu Ländern zu pflegen, die miteinander verfeindet sind, ist eine Spezialität der Kataris. Ihr Land teilt sich mit dem Iran ein Gasfeld unter dem Persischen Golf und schickt regelmäßig Spitzenpolitiker zu Gesprächen nach Teheran. Es ist aber auch Standort des größten US-Stützpunkts im Nahen Osten, der arabische Staaten vor den Iranern schützen soll. Am Freitag kam nach Vermittlung von Katar ein britisches Ehepaar aus der Gefangenschaft der Taliban in Afghanistan frei.

Katar vermittelte auch Gespräche zwischen den Taliban und den USA und erlaubte den Hamas-Exilchefs im Jahr 2012 – mit Zustimmung von USA und Israel, sich in Doha anzusiedeln, um Einfluss auf die Gruppe zu gewinnen. Damit schuf Katar die Voraussetzung für seine Vermittlungsmission im Gazakrieg, die seit Ausbruch des Konflikts vor zwei Jahren rund 150 Hamas-Geiseln die Freiheit brachte. Katarische Diplomaten organisierten außerdem den Austausch von Gefangenen zwischen dem Iran und den USA und die Rückkehr ukrainischer Kinder aus Russland zu ihren Familien. In Afrika versucht Katar, zwischen der Regierung des Kongo und der Rebellengruppe M23 zu vermitteln. Die Rolle als Vermittler sichert auch Einfluss.

US-Außenminister Marco Rubio drängt zur Eile

Die Gespräche über eine Gaza-Waffenruhe werden also weitergehen. Katar will aber mit den USA auch über die eigene Sicherheit reden. Trump versprach dem Emir, Israel werde Doha nicht noch einmal angreifen.

Katar und Ägypten schlagen eine zunächst 60-tägige Waffenruhe in Gaza vor. Ob und wann Israel sowie die Hamas neuen Verhandlungen zustimmen werden, ist offen. US-Außenminister Marco Rubio drängt zur Eile: Angesichts der israelischen Offensive in Gaza müsse in den nächsten Tagen, spätestens aber in den nächsten Wochen, eine Lösung gefunden werden.