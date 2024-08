Katalonien Separatismus: Separatist Puigdemont nach Spanien zurückgekehrt

1 Der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont riskiert mit seiner Rückkehr nach Spanien die Festnahme durch die Polizei. (Archivbild) Foto: -/Europapress/dpa

Puigdemont taucht in Barcelona auf und spricht vor Anhängern. Nun droht ihm die Festnahme durch die Polizei.











Barcelona - Nach fast sieben Jahren im Exil ist der per Haftbefehl gesuchte katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont nach Spanien zurückgekehrt. Er tauchte am Morgen begleitet von Politikern seiner Partei in Barcelona auf und sprach vor Anhängern. "Sie verfolgen uns seit sieben Jahren, nur weil wir dem Volk der Katalanen eine Stimme geben wollten", sagte der 61-Jährige. Ihm droht die Festnahme, weil die Justiz ihm persönliche Bereicherung vorwirft. Das Angebot der Polizei einer vereinbarten und diskreten Festnahme soll Puigdemont einem Medienbericht zufolge abgelehnt haben.