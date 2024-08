Katalonien Separatismus: Katalanischer Separatist Puigdemont kehrt zurück

3 Die Partei Puigdemonts hat zu einem offiziellen Empfang Puigdemonts im Zentrum von Barcelona aufgerufen. Foto: Joan Mateu/AP/dpa

Nach der gescheiterten Abspaltung Kataloniens von Spanien 2017 floh Separatistenführer Puigdemont ins Ausland. Jetzt ist er auf dem Rückweg. Er wird schon erwartet - nicht nur von seinen Anhängern.











Barcelona - Trotz eines Haftbefehls in Spanien hat der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont nach eigenen Angaben nach fast sieben Jahren Exil die Rückkehr in die Heimat angetreten. Weitere Details zu seiner Rückkehr wurden zunächst nicht bekannt. Es sei sein demokratisches Recht, als gewähltes Mitglied des katalanischen Regionalparlaments in Barcelona an der für Donnerstag geplanten Wahl eines neuen Regierungschefs teilzunehmen, schrieb er auf der Plattform X. Zur Wahl steht erstmals seit Jahrzehnten mit Salvador Illa wieder ein Sozialist, der die Unabhängigkeit Kataloniens klar ablehnt.