Katalonien: Anwalt: Puigdemont wieder außerhalb Spaniens

2 Nach der Rede verschwand Puigdemont von der Bildfläche. Die Polizei leitete eine Großfahndung ein. (Archivbild) Foto: Joan Mateu/AP/dpa

Nach seinem Kurzauftritt in Barcelona ist der per Haftbefehl gesuchte katalanische Separatist Puigdemont schon wieder im Ausland. Sagt zumindest sein Rechtsanwalt.











Barcelona (dpa) - Der per Haftbefehl gesuchte katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont hat sich nach Worten seines Rechtsanwalts nach seinem Blitzbesuch in Barcelona wieder ins Ausland abgesetzt. "Puigdemont befindet sich außerhalb des spanischen Staates", zitierte der katalanische Radiosender RAC1 Boye. Ob Puigdemont wieder nach Belgien zurückgekehrt sei, wo er den größeren Teil seines bisher fast siebenjährigen Exils verbracht hatte, ließ der Anwalt offen. Puigdemont werde sich in naher Zukunft an die Öffentlichkeit wenden.