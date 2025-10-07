Norbert Rier, Frontmann der Kastelruther Spatzen, erzählt im Interview über die jungen Fans der Volksmusikstars und warum er den Musikpreis Echo vermisst.
Die Kastelruther Spatzen veröffentlichen am 10. Oktober ihr neues Album "DolomitenSchatz". "Die Bergwelt der Dolomiten hat etwas Gewaltiges und selbst für uns immer wieder etwas Beeindruckendes", sagt Sänger und Spatzen-Frontmann Norbert Rier (65) im Interview mit spot on news zum Albumtitel. Die seit 1975 bestehende, siebenköpfige Band stammt aus der Ortschaft Kastelruth, Hauptgemeinde der Dolomitenregion Seiser Alm in Südtirol.