Milliardenloch in der Staatskasse durch Corona?

Kassensturz in Baden-Württemberg

1 Wie groß wird das Loch in der baden-württembergischen Staatskasse wirklich? Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Dass die Corona-Krise den Staat teuer zu stehen kommen würde, war klar. Aber wie tief wird das Milliarden-Loch, das die Pandemie in die Staatskasse reißt, für das Land?

Stuttgart - Bund, Länder und Kommunen müssen wegen der Corona-Pandemie mit deutlich weniger Steuereinnahmen auskommen als noch im Mai erwartet. Wie das Bundesfinanzministerium am Donnerstag bekannt gab, rechnen die Steuerschätzer damit, dass allein im kommenden Jahr 19,6 Milliarden Euro weniger in die Staatskassen fließen als gedacht. Im Jahr 2020 werden die Einnahmen demnach aber nur um 0,1 Milliarden Euro niedriger ausfallen als im Mai geschätzt.

Erste wichtige Kassensturz

Was das genau für den Südwesten bedeutet, das wird am Montag bekannt gegeben. Das Landesfinanzministerium will dann die regionalisierten Ergebnisse der Sonder-Steuerschätzung für den Südwesten veröffentlichen. Wegen der Corona-Krise werden auch fürs Land heftige Einbrüche bei den Staatseinnahmen erwartet. Allerdings hoffen Experten, dass die Schätzung zumindest optimistischer ausfällt als die düstere Prognose im Mai. Die Steuerschätzer rechneten damals mit Mindereinnahmen im laufenden Jahr für Baden-Württemberg von etwa 3,3 Milliarden Euro. Nach der Sonderschätzung des Bundes verzeichnen aber die Länder 2020 nun sogar 9,3 Milliarden mehr im Vergleich zur Mai-Schätzung.

Lesen Sie hier: Das Corona-Loch im Haushalt wird größer

Die außerordentliche Steuerschätzung ist der erste richtige Kassensturz seit der Corona-Krise. Im Mai, bei der vergangenen Schätzung, waren die Auswirkungen der Pandemie auf die Wirtschaft und Staatsfinanzen noch schwer absehbar. Auch die Bundesregierung hatte ihre Prognose für das Bruttoinlandsprodukt dieses Jahr von einem Minus von 6,3 Prozent auf minus 5,8 Prozent korrigiert.