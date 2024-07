Kassenbeiträge: Immer geringere Reserven der Betriebskrankenkassen im Südwesten

1 Höhere Leistungsausgaben bei schrumpfenden Reserven verengen die Spielräume der Betriebskrankenkassen. Foto: www.BilderBox.com/dpa

BKK-Landesverband warnt vor Belastung des Wirtschaftsstandortes Baden-Württemberg.











Die Betriebskrankenkassen (BKK) im Südwesten schlagen Alarm. „Die Finanzierungsnot in der Gesetzlichen Krankenversicherung und der gesetzlich verordnete Abbau der finanziellen Rücklagen in den vergangenen Jahren setzen die Betriebskrankenkassen im Südwesten zunehmend unter Druck“, sagte Jaqueline Kühne, die Vorständin des Landesverbandes Süd der Betriebskrankenkassen, unserer Zeitung. Damit werde „der Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg in besonderem Maße belastet“. Kühne forderte in dem Gespräch, dass „die längst überfällige Finanzreform für die Gesetzliche Krankenversicherung nun endlich kommen muss“.