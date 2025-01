Kasse und Kunden statt TV und Luxus: Dschungelcamp-Kandidatin Alessia Herren überrascht mit Berufswunsch

In den vergangenen Jahren nahm Alessia Herren bereits an einigen TV-Formaten teil. Ihre Zukunft stellt sie sich jedoch abseits der Kameras vor.

Als Tochter des Entertainers Willi Herren (1975-2021) wurde die diesjährige Dschungelcamp-Kandidatin Alessia Herren (22) geradezu ins Rampenlicht hineingeboren. Doch die TV-Bekanntheit wünscht sich eine Zukunft weitab vom Reality-TV. "Mein Wunsch ist - sobald meine Tochter in den Kindergarten geht - dass ich auf jeden Fall eine Ausbildung mache", verriet Herren stolz im Interview mit RTL. Auch wisse sie bereits, wo sie diese machen wolle: im Einzelhandel. "Das hört sich jetzt vielleicht lustig an, aber beim Aldi, denn Aldi ist ein echt guter Arbeitgeber", so Herren.

In den vergangenen Jahren war Herren unter anderem in den Formaten "Promi Big Brother" (seit 2013, auf Sat. 1), "Kampf der Realitystars" (seit 2020, auf RTL Zwei) und "Das Sommerhaus der Stars" (seit 2016, auf RTL) zu sehen. Abseits des Reality-TVs genießt die 22-Jährige vor allem ihr Familienleben mit ihrem Ehemann Can Patrick Nitkewitz (29) und Töchterchen Anisa-Amalia (1). "Also ich würde schon sagen, dass ich so eine richtige Wifey bin, weil ich halt das typische Hausfrauenleben leben möchte!", betonte Herren ebenfalls in dem Interview.

Lesen Sie auch

Sie ist Teil des diesjährigen Dschungelcamp-Casts

In wenigen Wochen muss sich Herren aber erst einmal von ihrer kleinen Familie verabschieden: Gemeinsam mit anderen deutschen Promis wie Sam Dylan (33) oder Nina Bott (47) gehört die TV-Bekanntheit zur diesjährigen Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" (seit 2004, auf RTL).

"Ich trete in die Fußstapfen meines Vaters. Darauf bin ich sehr stolz!", betonte Herren bereits vor ihrem TV-Abenteuer in einem Kurzinterview mit RTL. "Es ist ein sehr schönes Gefühl, zu wissen, dass mein Vater vor 20 Jahren im Dschungel war, genau da, wo ich jetzt bin." Willi Herren nahm 2004 an der zweiten Staffel teil. Damals belegte er den dritten Platz.