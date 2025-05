Kaschmir-Konflikt: Indien: Zwölf Tote bei pakistanischem Artilleriebeschuss

1 Nach indischen Angaben hat auch das pakistanische Militär Ziele in Kaschmir beschossen. (Archivbild) Foto: AP/dpa/K.M. Chaudary

Am Grenzverlauf in der Himalaya-Region Kaschmir kam es bereits seit zwei Wochen zu Schusswechseln zwischen beiden Seiten. Indien spricht jetzt von zivilen Opfern durch Artilleriebeschuss.











Durch pakistanischen Artilleriebeschuss im Grenzgebiet der Unruheregion Kaschmir sind nach Angaben von Indiens Militärs mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Die Opfer seien alle Zivilisten gewesen, unter ihnen auch einige Frauen und Kinder, sagte ein Armeevertreter in Neu-Delhi. Etwa 40 Personen seien verletzt worden. Weitere Details nannte er nicht. Indische Medien hatten zuvor von sieben oder mehr Toten bei dem Beschuss in der Nacht zu Mittwoch (Ortszeit) berichtet. Die Opfer seien Bewohner verschiedener Dörfer in Grenznähe gewesen.