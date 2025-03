Kasalla auf dem Tanzparkett?: Ich bin bereit: Thorsten Legat bewirbt sich für Lets Dance

1 Thorsten Legat und seine Frau Alexandra sind große "Let's Dance"-Fans. Foto: ddp images

Thorsten Legat und seine Frau Alexandra sind große "Let's Dance"-Fans und das seit der ersten Staffel. Für den ehemaligen Fußballer wäre es daher das Größte, selbst das Tanzbein in der Show zu schwingen.











Mit Kasalla auf das "Let's Dance"-Tanzparkett? Nachdem Thorsten Legat (56) sich schon in etlichen Fernseh-Formaten als würdiger Reality-TV-Star bewiesen hat, möchte er nun einen neuen Titel in Angriff nehmen. Wie RTL offenbart, hat sich der ehemalige Fußballer in der Show-Pause des Tanz-Wettbewerbs als Fan der ersten Stunde geoutet und mündlich seine Bewerbung für die nächste Staffel abgegeben. Wird er statt Dschungel-Legende also bald "Dancing-Star 2026"?