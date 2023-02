1 Das Erkennungszeichen für die Lange Nacht Foto: jse

An diesem Freitag, 24. Februar, startet der Kartenvorverkauf für die Lange Nacht der Museen, die einen Monat später, am 25. März stattfindet – mit allem, was in Stuttgart dazu gehört: Kunst, Kultur und inspirierendes Stadtleben an vielen bekannten, aber auch unbekannten Orten.

Mehr als 60 Stuttgarter Museen, Galerien, historische Gebäude, Off-Spaces und Industriedenkmäler beteiligen sich an der vom Stuttgart-Magazin Lift in Kooperation unter anderem mit der Stuttgarter Zeitung veranstalteten langen Museumsnacht und öffnen außerhalb der regulären Öffnungszeiten zwischen 18 und 1 Uhr ihre Türen. Vielerorts werden besondere Programme, Führungen, Konzerte und Performances angeboten. Shuttle-Busse verbinden die beteiligten Einrichtungen und bringen die Besucherinnen und Besucher zum Ziel. Das VVS-Kombiticket, das im Ticketpreis enthalten ist, kann den ganzen Abend genutzt werden.

Das Programm ist kostenlos erhältlich

Programm-Magazine mit allen Informationen zur Langen Nacht der Museen sind vom 24. Februar an bei allen beteiligten Häusern, den Vorverkaufsstellen in Stuttgart und der Region sowie bei zahlreichen Einrichtungen kostenlos erhältlich. Tickets kosten 22 Euro, ermäßigt 16 Euro. Kinder bis sechs Jahren haben freien Eintritt.

Alle Infos zur Langen Nacht und das Programm gibt es ab Freitag unter www.lange-nacht.de Die Info- und Ticket-Hotline ist erreichbar unter der Nummer: 07 11/60 17 17 30.