Rita Sebeh (li.) löst Mae Ann Jorolan als Prinzessin Jasmin in „Aladdin" ab.

Castwechsel bei der Disney-Show „Aladdin“ in Stuttgart: Mae Ann Jorolan, die bisherige Prinzessin, wechselt zu „Hamilton“ nach Hamburg, Nachfolgerin wird Rita Sebeh. Derweil kündigt die Stage an, 240 Musicalkarten mit der „Stillen Not“ von OB-Gattin Gudrun Nopper zu verlosen.















Das Diadem aus Agrabah, in dem das Musical „Aladdin“ spielt, wechselt die Besitzerin. Die in der Schweiz aufgewachsene Filipina Mae Ann Jorolan, die seit der Wiederaufnahme der Disney-Show nach der Coronapause im Herbst 2021 die Prinzessin Jasmin gespielt hat und nun zu „Hamilton“ nach Hamburg wechselt, übergibt das Schmuckstück an ihre Nachfolgerin Rita Sebeh. Die neue Sultanstochter ist in Los Angeles geboren und in Ägypten aufgewachsen. Vor wenigen Monaten hat sie ihr Studium an der Academy of Art in New York beendet und tritt in Stuttgart nun ihre erste große Hauptrolle an. Ihre Premiere an der Seite von Gonzalo Campos López, der den Straßenjungen spielt, und Maximilian Mann alias Flaschengeist Dschini wird an diesem Donnerstag im Palladium-Theater gefeiert.

Die Stage verlost 240 Karten für die „Stille Not“

Die Fans haben Mae Anna Jorolan im Renitenztheater bei der umjubelten Benefizshow für das Kinderhospiz verabschiedet, wo sie mit weiteren Kollegen aufgetreten ist. Zum Konzert für den guten Zweck lädt Musicalstar Maximilian Mann regelmäßig ein. Seit er mit Sebastian Weingarten, dem Chef des Renitenztheaters, das Kinderhospiz besucht hat, drängt es ihn, dieser wichtigen Einrichtung zu helfen. Es wurde ein Abend der großen Gefühle. Viel zu lachen gab es, aber auch Gänsehaut hat Bühne und Theatersaal geeint. Am Piano saß Boris Ritter, der Musikalische Leiter von „Tanz der Vampire“.

Am 1. August, 15 Uhr, folgt die nächste Charity-Aktion mit „Aladdin“. Die Stage Entertainment verlost mit der Initiative Stille Not, die von OB-Gattin Gudrun Nopper ins Leben gerufen wurde, 240 Karten fürs Disney-Musical unter Bedürftigen, die in den Biergarten von Sonja Merz eingeladen sind.