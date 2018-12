Kartenhersteller arbeiten dran Auch das Navi soll aufs Fahrverbot hinweisen

Von Rainer Wehaus 23. Dezember 2018 - 16:21 Uhr

Die ersten Schilder stehen schon. Wann auch die Navigationsgeräte für Autofahrer auf das Stuttgarter Fahrverbot hinweisen werden, hängt davon ab, wie schnell die Karten aktualisiert werden Foto: dpa

Das anstehende Stuttgarter Fahrverbot ist auch eine Herausforderung für die Hersteller von Karten für Navigationsgeräte. Dass alle Geräte gleich zu Beginn des Jahres das Verbot anzeigen, ist unwahrscheinlich.

Stuttgart - Auf das Fahrverbot für ältere Dieselfahrzeuge, das in Stuttgart zum Jahreswechsel in Kraft tritt, sollen Autofahrer nicht nur mit Verkehrsschildern hingewiesen werden. Gemeinsam mit der Stadt Stuttgart arbeiten die führenden Kartenersteller gerade daran, dass die Beschränkungen auch auf den Navigationsgeräten erscheinen, die viele Autofahrer inzwischen nutzen.

Mehr zum Thema

Kartenhersteller arbeiten dran

Im Rahmen des regelmäßigen Datenaustausches, den man mit den Kartenherstellern pflege, habe man den Firmen auch alle Details zu dem anstehenden Fahrverbot zur Verfügung gestellt, heißt es beim Stuttgarter Ordnungsamt.

Die Firma „Here“, einer der führenden Kartendienste, bestätigte auf Anfrage die Bemühungen. Die Stuttgarter Umweltzone habe man bereits vor längerer Zeit in die Karten integriert. „Momentan sind wir dabei, die Metadaten um das Dieselfahrverbot zu erweitern, damit die entsprechenden Informationen zu dessen Start rechtzeitig in unserer Datenbank zur Verfügung stehen“, erklärte ein Sprecher.

Aktualisierung notwendig

Bis diese Informationen allerdings auf dem Navi angezeigt werden, kann es je nach Anbieter noch Monate dauern. Denn dafür braucht es einen zeitlichen Vorlauf, was auch erklärt, warum der von der Stadt stets kurzfristig ausgerufene Feinstaubalarm von den Navigationsgeräten nicht berücksichtigt werden kann. Die Karte muss auf dem Gerät aktualisiert werden, was laut dem Here-Sprecher in der Regel viertel- oder halbjährlich geschieht.

Das Fahrverbot gilt ab 1. Januar 2019 für Diesel mit der Abgasnorm Euro 4 und älter. Es soll mithelfen, dieGrenzwerte für Stickoxid in der Stadt einzuhalten. Sollte sich im Laufe des Jahres abzeichnen, dass die Maßnahme nicht ausreicht, sollen ab 2020 auch Euro-5-Diesel ausgeschlossen werden. Sollte dies so definitiv beschlossen werden, würde auch dieses Fahrverbot nach Angaben der Stadt den Kartenherstellern mitgeteilt.