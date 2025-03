Karten für Rock im Park noch erhältlich: Rock am Ring ist ausverkauft

1 So voll wird es wohl auch dieses Jahr bei Rock am Ring wieder werden. Foto: Check Your Head GbR, All rights reserved.

Wer sich bis jetzt kein Ticket für Rock am Ring gesichert hat, schaut in die Röhre. Alle Tickets sind nun rund drei Monate vor Beginn vergriffen. In Rekordzeit sollen 90.000 Karten verkauft worden sein.











Alle Tickets sind vergriffen: Das Festival Rock am Ring ist drei Monate vor dem Start restlos ausverkauft. Wie die Veranstalter in einer Pressemitteilung bekannt gaben, sei ein neuer Rekord aufgestellt worden. 90.000 Karten seien noch nie so schnell verkauft worden. Noch am 28. Februar hieß es auf Instagram, es seien noch 1.000 Tickets übrig.