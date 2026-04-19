Seit die Mitgliederkartei der NSDAP gratis online steht, suchen viele darin nach ihren Omas und Opas. Die Leiterin des Stuttgarter Stadtarchivs erklärt, wie man richtig recherchiert.
Während die Kriegsgeneration und ihre Kinder häufig über die Vergangenheit schwiegen, wollen es die Enkel genau wissen: Was haben Oma und Opa in der Zeit des Nationalsozialismus gemacht? Katharina Ernst, Leiterin des Stuttgarter Stadtarchivs, erklärt, welche digitale Recherchemöglichkeiten es gibt und warum eine NSDAP-Mitgliedschaft allein nicht allzu viel aussagt.