Forscher rekonstruieren 481 Meter hohen Mega-Tsunami

Mutter aller Flutwellen: Forscher haben eine Naturkatastrophe rekonstruiert, die sich 2025 im Tracy Arm Fjord im Südosten Alaskas zutrug, die im Sommer auch von vielen Kreuzfahrtschiffen befahren wird.
Ein Mega-Tsunami im vergangenen Jahr in Alaska, der einen von Kreuzfahrtschiffen angelaufenen Fjord heimsuchte, ist eine deutliche Warnung vor den Risiken von Felsstürzen an der Küste und dem Gletscherrückgang, die durch die Klimakrise verstärkt werden, warnt eine neue Studie, die im Fachjournal „Science“ veröffentlicht worden ist.