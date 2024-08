Karstadt schließt in Leonberg: Das Finale ist eine Achterbahn der Gefühle

1 Die Mitarbeitenden bei Karstadt bauen sich in der finalen Phase des Warenkaufhauses gegenseitig auf: Vor den bereits leeren Regalen besprechen sich Betriebsrat Dietmar Weigelt, Kidist Yonas und Marion Könnecke (von rechts). Foto: Simon Granville

Nach dem Aus des Warenhauses im Leo-Center verkaufen die Mitarbeitenden noch in dieser Woche die letzten Waren. Dann geht das Rolltür endgültig runter.











Link kopiert



Noch in dieser Woche ist Schluss mit Karstadt in Leonberg. Das Warenkaufhaus schließt endgültig seine Türen – nach insgesamt 51 Jahren als Mieter im Leo-Center. Die finale Schlüsselübergabe an den Center-Betreiber ECE wird dann am 31. August sein. Drei Insolvenzen haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den vergangenen Jahren überstanden. Zweimal wurde Leonberg von der Liste der Schließungskandidaten gestrichen. Doch in diesem Jahr gab es keine Rettung mehr. Das Aus wurde im Juni besiegelt, die Kündigungen wurden ausgesprochen.