10 Die Biergärten und Cafés in Stuttgart sind gut besucht am Karsamstag. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Wegen des Saharastaubs bleibt sonniges Frühlingswetter am Samstag in Stuttgart zwar aus. Doch milde Temperaturen sorgen trotzdem für volle Wege und Cafés. Eindrücke aus der Innenstadt.











Die Sonne lässt sich am Karsamstag in Stuttgart zwar nicht blicken. Doch das hält die Menschen nicht davon ab, die milden Temperaturen in Cafés und Parks im Kessel zu genießen. Geradezu proppenvoll ist die Innenstadt am Karsamstag.