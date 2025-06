Karrieremobil in Leonberg: Geht es bei der Polizei wie im Tatort zu?

1 Jürgen Hach informiert Schülerinnen und Schüler des Leonberger JKG über Berufsmöglichkeiten bei der Polizei. Foto: Simon Granville

Von der Reiterstaffel bis zur Cyberkriminalität: Die Polizei informiert an Schulen über Berufschancen und Karrieremöglichkeiten. Und von denen gibt es viel mehr als gedacht.











Polizistin war schon immer der Traumberuf von Elena Ouzounis: „Am besten in der Reiterstaffel.“ Bis heute hält die 15-jährige Schülerin des Johannes-Kepler-Gymnasiums in Leonberg an ihrem Berufsweg fest. Doch die Reiterstaffel ist nur eine von vielen Möglichkeiten, die der Polizeidienst bietet. Informationen rund um den Einstieg und die Ausbildungsmöglichkeiten bekommen interessierte junge Menschen wie Elena Ouzounis derzeit durch das Karrieremobil der Polizei, das durch den Landkreis Böblingen tourt.