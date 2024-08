Karriereende von Diskus-Ass David Wrobel: Der Drei-Zentner-Mann und sein überraschendes neues Hobby

1 David Wrobel findet, dass es an der Zeit war, Tschüss zu sagen. Foto: imago/Fotostand/Ballasch

Der Olympia- und WM-Teilnehmer David Wrobel, zuletzt beim VfB Stuttgart unter Vertrag, hört auf. Ein Gespräch über „gigantische Erlebnisse“, Pläne für die Zukunft und die Vorteile von 144 Kilogramm Körpergewicht.











Nach 16 Jahren Hochleistungssport ist Schluss. Der Diskuswerfer David Wrobel, einstiger Olympia- und WM-Teilnehmer, hat die Zwei-Kilo-Scheibe zur Seite gelegt. Am Wochenende wurde er bei einem Meeting in Thum von Freunden und Weggefährten mit einer spontan inszenierten La-Ola-Welle in den „sportlichen Ruhestand“ verabschiedet. In unserem Interview blickt der knapp zwei Meter große Drei-Zentner-Mann, der zuletzt für den VfB Stuttgart startete, auf seine Karriere zurück – und verrät, wie es bei ihm nun weitergeht.